الاقتصاد

«المعمر»: ترسية مشروع مع «سدايا» بـ38.7 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ترسية مشروع تنفيذ منصة التكامل المحلي والوطني مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 38.741 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 24 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن توحيد بوابات منصات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات (API) في مركز المعلومات وتحديثها إلى أحدث إصدار تقني.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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