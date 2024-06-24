شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: ترسية مشروع مع «سدايا» بـ38.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ترسية مشروع تنفيذ منصة التكامل المحلي والوطني مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 38.741 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 24 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن توحيد بوابات منصات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات (API) في مركز المعلومات وتحديثها إلى أحدث إصدار تقني.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 38.741 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 24 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن توحيد بوابات منصات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات (API) في مركز المعلومات وتحديثها إلى أحدث إصدار تقني.