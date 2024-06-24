شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمانول» توقع اتفاقية مع «ساتورب».. وبدء التشغيل التجاري بنهاية 2027 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) اليوم الإثنين، اتفاقية مع شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) لتوريد منتج الميثانول لمدة 20 عاماً (بمعدل 100 ألف طن متري سنويا).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التشغيل التجاري والتوريد سيبدأ اعتباراً من نهاية عام 2027م.
ونوهت بأن الأثر المالي لهذه الاتفاقية يصعب تحديده حالياً نظراً لاختلاف ظروف السوق وأسعار المنتجات وقت بدء التوريد، وستعلن كيمانول لاحقاً عن أي تطورات جوهرية أو مستجدات في هذا الصدد.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التشغيل التجاري والتوريد سيبدأ اعتباراً من نهاية عام 2027م.
ونوهت بأن الأثر المالي لهذه الاتفاقية يصعب تحديده حالياً نظراً لاختلاف ظروف السوق وأسعار المنتجات وقت بدء التوريد، وستعلن كيمانول لاحقاً عن أي تطورات جوهرية أو مستجدات في هذا الصدد.