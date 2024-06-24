شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمانول» توقع اتفاقية مع «ساتورب».. وبدء التشغيل التجاري بنهاية 2027 والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.