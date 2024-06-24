شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان رجل الأعمال المصرى عنان الجلالي من الدنمارك اليوم والجنازة غدا والان مع تفاصيل الخبر

يصل جثمان عنان الجلالي رجل الأعمال المصرى مؤسس هلنان لإدارة الفنادق العالمية من الدنمارك إلى مطار القاهرة، مساء اليوم 9:15 مساء من كوبنهاجن والجنازة غدا بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفى رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى في الدنمارك، الخميس الماضى عن عمر ناهز الـ 77 عاما، بعدما تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

وبحسب المصادر فان جثمان رجل الأعمال والخبير السياحي العالمى المرحوم عنان الجلالي مؤسس و رئيس هلنان لإدارة الفنادق العالمية سيصل مساء اليوم على رحلة 760 مصر للطيران، ومن المقرر أن تقام الجنازة غدا بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة.

وبحسب المعلومات ستكون الدفنة بمقابر العائلة بطريق السويس بجوار الرحاب بعد صلاة الجنازة، وسوف يقام العزاء في قاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة، بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء الموافق 26-6-2024.

يشار أن آخر ما قدمه الجلالى المشاركة فى تطوير المنتزه وتحويل القصور التاريخية إلى فنادق بالشراكة مع الدولة، بالإضافة إلى سلسلة فنادق عالمية في بور فؤاد بمحافظة بورسعيد.