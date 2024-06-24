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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز بن سعد استقبل في مكتبه أمس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة هاني ‏الخليفي، يرافقه رجل الأعمال نايف الجميل ورجل الأعمال عمير العمير.‏ واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعد خلال الاستقبال على جهود غرفة حائل خلال الفترة الماضية وأبرز ‏الإنجازات والخطط والمشاريع الاستثمارية المستقبلية التي تعتزم الغرفة تنفيذها خلال ‏الفترة القادمة. ‏ ونوه بالجهود التي تبذلها الغرفة، داعيا إلى استقطاب ‏رجال الأعمال والمستثمرين وتسويق الفرص الاستثمارية في المنطقة وبذل المزيد من ‏الجهود لتدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة التنمية بالمنطقة والتنسيق في ‏نمو القطاع التجاري والسياحي لخدمة أبناء المنطقة وزوارها، في ظل الدعم المستمر ‏الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله - ‏لدفع عجلة التنمية ودعم القطاع التجاري في أرجاء الوطن.‏

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