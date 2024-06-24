شكرا لقرائتكم خبر 1508 إنذارات على مواقع تعدينية مخالفة في مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية، 911 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مايو الماضي، ووجهت 1508 إنذارات على المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن الجولات الرقابية المُنفّذة خلال شهر مايو الماضي، شملت 228 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و207 جولات في المنطقة الشرقية، و157 جولة في منطقة مكة المكرمة، و92 جولة في منطقة المدينة المنورة، و88 جولة في منطقة عسير، و45 جولة في منطقة جازان، إضافة إلى 28 جولة على المواقع التعدينية في منطقة القصيم، و20 جولة في منطقتي الباحة والحدود الشمالية، و13 جولة في منطقة الجوف، كما شملت 10 جولات في منطقة نجران، وجولتين في منطقة تبوك، وجولة واحدة في منطقة حائل.

وأكد عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية؛ ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقا للوائح نظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.

الجولات الرقابية خلال مايو: