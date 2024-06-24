5 مدن زراعية

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تتضمن الفرصة إنشاء مدينة زراعية للبُن الغاذي على مساحة 2,290,326.2 م2، ومدينة لزراعة العنب والأشجار المثمرة على مساحة 741,699 م2، وإنشاء مدينة لزراعة البن على مساحة 5,545,744 م2، وإنشاء مدينة لزراعة أشجار اللوز والأشجار المثمرة على مساحة 596084.47 م2، وإنشاء مدينة لزراعة البن على مساحة 581,676.62 م2، وذلك للإسهام في تحقيق أمن غذائي مستدام، وزيادة الإنتاج المحلي وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
ودعا الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذه الفرص، إلى التقدم عبر بوابة الاستثمار «فرص».
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