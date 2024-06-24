60 مليارا إيداعات في حسابات مستفيدي «سكني» خلال 7 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت إيداعات صندوق التنمية العقارية في حسابات مستفيدي «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و»الصندوق العقاري» خلال 7 سنوات 60 مليار ريال.

وأوضح صندوق التنمية العقارية، أنه أودع أمس، 989 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و»الصندوق العقاري» لشهر يونيو 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «الصندوق العقاري» منصور بن ماضي، أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2024م بلغ نحو 60.4 مليار ريال.

وأضاف أن إجمالي دعم يونيو البالغ 989 مليون ريال، خصص دعما لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

وأكد بن ماضي أن برنامج الدعم السكني ضمن خيارات تمويلية وسكنية متنوعة يأتي في إطار الجهود المتواصلة مع منظومة الإسكان بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة لدعم وتعزيز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات برامج الدعم السكني الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية للصندوق، كما وفر خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

دعم أرباح عقود برامج الدعم السكني:

إجمالي دعم يونيو 989 مليون ريال

إجمالي ما تم إيداعه منذ يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2024 نحو 60.4 مليار ريال