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وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على هذه الفرصة الاستثمارية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص»، مبينة أن ذلك ضمن خطة عمل البلدية لتطوير الاستثمارات لـ2024.
وأشارت إلى أن مركز عنيزة للتجارة والأعمال يقع على مساحة 5,190 م2.
ودعت المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرصة، وتفاصيل المنافسة خلال تطبيق الاستثمار البلدي (فرص).
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