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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية أعلنت طرح فرصة استثمارية للشركات والمؤسسات المتخصصة في تنظيم الفعاليات والمهرجانات الترفيهية، لتنظيم فعالية (معرض صناع العطور) بمدينة ينبع الصناعية. وحددت الهيئة عددا من الاشتراطات، منها تحديد فترة الفعالية لتكون في الربع الرابع لـ2024، والموقع الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية، مع الالتزام بتقديم محتويات الفعالية، والمعلومات التسويقية، ومخطط المرافق، وتجربة الزائر، والأنشطة والخدمات المطلوبة على مساحة 30,000م2، وأن يكون آخر موعد لاستلام الطلبات 30/ 6/ 2024، والحصول على جميع التراخيص الخاصة بالمهرجان، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة.

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