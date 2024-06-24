شكرا لقرائتكم خبر ضبط مستودع بمكة تديره عمالة تعيد تغليف إسفنج الحاويات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في العاصمة المقدسة مستودعا تستغله عمالة مخالفة، لجمع مراتب الإسفنج المستخدمة من الحاويات ومرادم البلدية، وتقوم بإعادة تعبئتها وتلبيسها بأغلفة جديدة لغش وتضليل المستهلكين.

وأغلقت الوزارة المقر المخالف الواقع شرق مكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما ضبطت شاحنة نقل محملة.

وأحالت الوزارة المتورطين إلى الجهات المعنية، لاستكمال تطبيق الإجراءات الرادعة بحقهم، وفقا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وشملت الكميات المضبوطة 1921 مرتبة سرير، و2700 متر قماش خام وأغلفة مراتب، و5 أطنان من الخشب، وتم ضبط وحجز جميع الكميات لإتلافها، إضافة إلى مكائن للخياطة وأدوات تستعمل للغش والتغليف.

وأكدت وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

غش تجاري

مستودع في شرق مكة.

تستغله عمالة مخالفة.

تجمع مراتب الإسفنج المستخدمة من الحاويات ومرادم البلدية.

تعيد تعبئتها وتلبيسها بأغلفة جديدة لغش وتضليل المستهلكين.

المضبوطات