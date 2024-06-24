ضبط مستودع بمكة تديره عمالة تعيد تغليف إسفنج الحاويات

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وأغلقت الوزارة المقر المخالف الواقع شرق مكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما ضبطت شاحنة نقل محملة.
وأحالت الوزارة المتورطين إلى الجهات المعنية، لاستكمال تطبيق الإجراءات الرادعة بحقهم، وفقا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وشملت الكميات المضبوطة 1921 مرتبة سرير، و2700 متر قماش خام وأغلفة مراتب، و5 أطنان من الخشب، وتم ضبط وحجز جميع الكميات لإتلافها، إضافة إلى مكائن للخياطة وأدوات تستعمل للغش والتغليف.
وأكدت وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
غش تجاري
- مستودع في شرق مكة.
- تستغله عمالة مخالفة.
- تجمع مراتب الإسفنج المستخدمة من الحاويات ومرادم البلدية.
- تعيد تعبئتها وتلبيسها بأغلفة جديدة لغش وتضليل المستهلكين.
المضبوطات
- 1921 مرتبة سرير
- 2700 متر قماش خام وأغلفة مراتب
- 5 أطنان من الخشب
- مكائن للخياطة
- أدوات تستعمل للتغليف
- شاحنة نقل
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