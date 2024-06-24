توريد توربينات غازية لمحطتي كهرباء «طيبة 1 » و«القصيم 1 »

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ووقعت «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» اتفاقية خدمة مدتها 21 عاما لدعم عمليات تشغيل المحطتين مع الشركة الوطنية لعمليات التشغيل والصيانة (نوماك) المملوكة بالكامل لشركة «أكوا باور» ومقرها الرياض.
ومن شأن هذين المشروعين تعزيز جهود المملكة الرامية لتوليد حوالي نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنصف الآخر من الغاز بحلول عام 2030، بما يمهد الطريق نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وسيتم تشغيل محطتي «طيبة 1» و»القصيم 1» بواسطة التوربينات الغازية الأكثر تطورا من «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا»، ومن المتوقع أن تقوما بإمداد الشبكة الوطنية بإجمالي يصل إلى 3.8 جيجاوات من الكهرباء، وهو ما يعادل القدرة المطلوبة لتلبية احتياجات حوالي 1.2 مليون منزل في المملكة من الكهرباء.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المحطتين في عام 2027، وأن تكونا من بين محطات الكهرباء الأكثر كفاءة في المملكة ويمكن إعدادهما وتهيئتهما بأنظمة احتجاز الكربون بعد الاحتراق لتقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
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