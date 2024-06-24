20 جهة حكومية في اجتماع مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك 20 جهة حكومية في الاجتماع الثامن لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأمريكي (TIFA) في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 23 - 28 يونيو 2024م في العاصمة الأمريكية واشنطن، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران.

ويهدف المجلس إلى مراقبة العلاقات التجارية والاستثمارية للتعرف على فرص توسيع التجارة والاستثمار، والعمل على إزالة العوائق التي تعترض تدفق التجارة والاستثمار، وتعزيز بيئة تجارية واستثمارية واعدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين.

ويعمل المجلس على مناقشة القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، والبيانات والتجارة الالكترونية، وبناء القدرات، ومراجعة سياسات التجارة والاستثمار.

ويشارك الوفد السعودي على هامش الاجتماع، في عدد من الاجتماعات وورش العمل، منها ورشة عمل بعنوان «الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة»، بمشاركة سفراء أمريكا في دول الخليج، والجلسة الافتتاحية في قمة الاستثمار الأمريكية (Select USA) برئاسة وزيرة التجارة الأمريكية، السيدة جينا رايموندو.

كما يشارك الوفد في منتدى الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي - الأمريكي، وجلسة نقاش بعنوان «استثمار السعودية في التكنولوجيا»، والمنتدى الأمريكي السعودي الذي يأتي بعنوان «الاستثمار في مستقبلنا المشترك»، ولقاء الطاولة المستديرة الخليجية الأمريكية، ولقاء الطاولة المستديرة السعودية الأمريكية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

ويضم الوفد كلا من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وصندوق الاستثمارات العامة، ومبادرة السعودية الخضراء.

وتعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، والعمل على تمكين صادرات المملكة غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمساعدة في تذليل جميع المعوقات التي تواجهها.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023م، بلغ حوالي 34 مليار دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية والأسمدة، أبرز السلع السعودية المُصدرة للولايات المتحدة، فيما سجلت الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، والسيارات وأجزاؤها أبرز السلع الأمريكية المستوردة.