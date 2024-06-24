13 جهة معنية بالنقل في معرض transport logistics الدولي بشنغهاي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) في المعرض الدولي (Transport Logistics)، الذي ينطلق اليوم بمدنية شنغهاي الصينية، ويستمر 3 أيام، (من 25 إلى 27 يونيو 2024)، وذلك خلال الجناح السعودي في المعرض الذي سيشارك فيه 13 جهة من الجهات المعنية بالنقل والخدمات اللوجستية.

ويأتي جناح المملكة تحت مظلة «استثمر في السعودية» بمتابعة وتنظيم من «ندلب»، وبمشاركة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في جناح واحد، ليستعرض أهم وأبرز منجزاتهم وأدوارهم الرئيسة والتعريف بخدماتهم.

وتبرز أهمية مشاركة ندلب في المعرض انطلاقا من أهمية إبراز جهود البرنامج ومبادراته المستمرة التي ينفذها بالتعاون مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة، لتطوير البنى التحتية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتعزيز الاستثمارات لتنويع الاقتصاد الوطني، واستغلال موقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتهدف مشاركة (ندلب) في المعرض، إلى تسليط الضوء على التطور القائم في البنية التحتية للخدمات اللوجستية في السعودية لجميع القطاعات (البحري - الجوي - البري - السككي)، وبناء التصور الذهني للنمو الذي أحدثته رؤية المملكة 2030 في القطاع اللوجستي، واستمرار العمل على رفع مستوى الربط مع الأسواق المحلية والدولية وتطوير القطاع ليسهم في تعظيم الأثر والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة، وتطوير الأنظمة والتشريعات لخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة في القطاع لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

يذكر، أن هذه المشاركة تأتي في إطار سعي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، إلى تعزيز الشراكات المحلية والدولية وجذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، ومواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030.