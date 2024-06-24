شكرا لقرائتكم خبر عن 1600 شخصية.. تفاصيل مشاركة المملكة في اجتماع الأبطال الجدد بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم في الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2024.

ويتبع هذا المنتدى الاقتصادي العالمي والمقام في مدينة داليان الصينية من الفترة 25 إلى 27 يونيو الجاري. 1600 شخصية من مختلف دول العالم ويجمع الحدث أكثر من 1600 شخصية من مختلف دول العالم، ويمثلون القطاع العام والخاص والمنظمات الدولية.

هذا بالإضافة إلى رواد الأعمال والمبتكرين والأكاديميين سعيًا لإيجاد رؤى وحلول جماعية للتحديات العالمية.

وينطلق الاجتماع السنوي للأبطال الجدد هذا العام تحت شعار "الآفاق التالية للنمو". التطورات في الاقتصاد العالمي كما سيركز الاجتماع على عدد من الموضوعات، منها التطورات في الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال والصناعة والمناخ والطاقة.

ويشارك وزير الاقتصاد والتخطيط في عدد من الجلسات العامة والخاصة، ويعقد عددًا من الاجتماعات الجانبية مع كبار المسؤولين المشاركين لمناقشة الموضوعات الاقتصادية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

