شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم تراجع مضاربات بيع العقود الآجلة.. أسباب ارتفاع أسعار النفط فى الربع الأول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعاً شهرياً متواصلاً خلال الربع الأول من عام 2024، بدعم من تراجع المضاربات فى بيع العقود الآجلة، والتوترات الجيوسياسية المستمرة والمخاطر المتزايدة فى شرق أوروبا عقب استهداف البنية التحتية النفطية فى بحر البلطيق، وانقطاع الإمدادات فى مناطق مختلفة فى ظل إعلان حالة القوة القاهرة فى حقل الشرارة النفطى الليبى وتوقف كمية كبيرة من الإنتاج فى ولاية داكوتا الشمالية الأمريكية بسبب اضطرابات الطقس فضلا عن ارتفاع هوامش تكرير النفط لا سيما فى آسيا وساحل الخليج الأمريكى، والانخفاض الملحوظ فى مخزونات النفط الأمريكية خلال شهر يناير 2024، واضطرابات التدفقات التجارية وذلك وفقا لتقرير الربع سنوى التقرير الربع السنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" كما تلقت الأسعار دعماً من التفاؤل المحيط بنمو الاقتصادي العالمي، ومؤشرات تعزيز أساسيات سوق النفط المادية، وانخفاض إمدادات الخام الخفيف فى حوض الأطلسى، وتجدد الاهتمام بالشراء من شركات التكرير الصينية، وعلاوة مخاطر الإمدادات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية فى شهر يناير، والتعافي المطرد للطلب على النفط الخام من مصافى التكرير خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس 2024.