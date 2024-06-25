شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء مستقرة عند 80 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الفراخ في مصر استقرار عند مستويات 80 جنيها تسليم أرض المزرعة بعد هبوط ملحوظ من مستويات 88 جنيها قبل بضعة أيام، ليصل السعر النهائي للمستهلكين 90 جنيها للكيلو تقريباً ويختلف بحبس النطاق الجغرافي والمحافظة التي يتم البيع فيها.



وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في تصريحات خاصة، أن الأسعار بدأت تشهد هبوط بحوالي 8 جنيهات في المزارع من مستويات 88 إلي 80 جنيها حالياً مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر.

سعر الدواجن اليوم بالتفصيل

سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 80 إلي 81 جنيها.

سعر الفراخ الساسو في المزرعة بين 95 إلي 96 جنيها.



كتكوت أبيض تسليم أرض المزرعة 24 إلي 26 جنيها.

كتكوت ساسو تسليم أرض المزرعة بين 15 إلي 17 جنيها.

فراخ بيضاء أمهات تسليم أرض المزرعة بين 70 إلي 72 جنيها.



