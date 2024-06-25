شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «نت وركرس» توافق على توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية اليوم، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول من العام 2024م والذي سينتهي في 30/06/2024م والقوائم المالية السنوية للعام المالي الذي سينتهي في 31/12/2024م، وتحديد أتعاب قدرها (525,000) ألف ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م،

وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2023م بقيمة 14.1 مليون ريال، بواقع (2.35) للسهم الواحد.

وستكون لأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ التوزيع بتاريخ ٠٧/٠٧/2024م.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نت وركرس السعودية للخدمات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد مساء أمس الإثنين.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية اليوم، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول من العام 2024م والذي سينتهي في 30/06/2024م والقوائم المالية السنوية للعام المالي الذي سينتهي في 31/12/2024م، وتحديد أتعاب قدرها (525,000) ألف ريال.وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م،وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2023م بقيمة 14.1 مليون ريال، بواقع (2.35) للسهم الواحد.وستكون لأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ التوزيع بتاريخ ٠٧/٠٧/2024م.وشملت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.