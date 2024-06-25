شكرا لقرائتكم خبر عن «أنابيب السعودية»: الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، أمس الإثنين، بعد اكتمال النصاب القانوني.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 37.5 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2023، بواقع 0.74 ريال للسهم الواحد، تمثل 7.4% من قيمة السهم الاسمية.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، فيما يبدأ توزيع الأرباح 7 يوليو المقبل.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، بأتعاب قدرها 535 ألف ريال.