شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: نتتبع الشركات المُصدرة لفواتير وهمية وإحالتها للنيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

- يتعين على الممولين عدم التعامل مع هذه الشركات والإبلاغ عنها فورا على الخط الساخن لحالات التهرب الضريبى 16189

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على استمرار المصلحة بتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية، وكذلك الشركات المتعاملة معها، والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق، لافتة إلى أن المصلحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من هذه الشركات وتحويلها للنيابة العامة.

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية كافه الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير الوهمية، وخصم الضريبة بدون وجه حق، حيث أن ذلك يُعد جريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن وهي جناية مخلة بالشرف والأمانة، كما طالبتهم بالإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

وأشارت إلى أهمية دور منظومة الفاتورة الالكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.