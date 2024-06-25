شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تواجد أدنوك بسوق المنتجات البترولية المصرى إضافة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس بدر سعيد اللمكى، الرئيس التنفيذى لشركة أدنوك الاماراتية للتوزيع والوفد المرافق له، بحضور المهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بالوزارة، لبحث خطط الشركة للتوسع فى السوق المصرى.

وأكد الملا على أن تواجد أدنوك بسوق المنتجات البترولية المصرى وتوسعها فيه إضافة مهمة، خاصة وأن الوزارة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص بهذا السوق الحيوى الكبير الذى يشهد نمواً مستمراً وتطوراً وجذب شركات ذات سمعة عالمية وإقليمية وملاءة مالية تمكنها من تقديم خدمات متميزة وتنافسية وهو ما ينعكس على تحسين أداء شركات التسويق العاملة وتقديم خدمات أفضل للمستهلك المصرى.



وأوضح اللمكى أن خطط الشركة التوسعية فى مصر مستمرة وأن عدد محطاتها بمصر حالياً 10محطات وتخطط لزيادة محطاتها بواقع 6 محطات سنوياً خلال الفترة المقبلة فى ظل رؤيتها ونظرتها طويلة الأمد لجدوى الاستثمار فى سوق المنتجات البترولية الكبير بمصر وما يشهده من توسعات وفرص ونمو، مشيراً أنها كانت سباقة لذلك بصفقة الاستحواذ على 50% من محطات توتال انرجيز مصر، وأنها تعمل على التوسع فى مجالات تموين السفن والطائرات بالوقود وتقديم الخدمات الفنية واللوجستية المرتبطة بهما، واستمرارها فى مجال صناعة زيوت وشحوم السيارات والعمل باستمرار على تقديم أحدث التقنيات والوسائل في عمليات الخلط والتعبئة، مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والأداء وتقديم منتجات ذات جودة مضمونة وموثوق بها تلبى الاحتياجات المتزايدة لهذه المنتجات لدى القطاعات المختلفة من المستهلكين.



