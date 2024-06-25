الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 25-6-2024 بالبنوك المصرية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 25-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 11:16 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 25-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.24جنيه للشراء، و13.25جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.32جنيه للشراء، و13.24جنيه للبيع.


ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.24جنيه للشراء.

13.25جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.32جنيه للشراء.

13.24جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.28جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.34جنيه للشراء.

13.17جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.32جنيه للشراء.

13.26جنيه للبيع.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements