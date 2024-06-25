سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 25-6-2024 بالبنوك المصرية

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 25-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.24جنيه للشراء، و13.25جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.32جنيه للشراء، و13.24جنيه للبيع.

محمد يوسف

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