شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 25-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالثلاثاء، 25 يونيو 2024 11:16 ص
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 25-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.24جنيه للشراء، و13.25جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.32جنيه للشراء، و13.24جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
12.24جنيه للشراء.
13.25جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.32جنيه للشراء.
13.24جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.28جنيه للشراء.
13.28جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.34جنيه للشراء.
13.17جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.32جنيه للشراء.
13.26جنيه للبيع.
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