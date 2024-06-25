شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات معرض Big 5 Construct Egypt بمشاركة 20 دولة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات معرض Big 5 Construct Egypt اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، وعلى مدار 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمشاركة واسعة من الشركات المصرية والأجنبية حيث يعتبر المعرض هو الحدث الأكبر والأهم في مجال قطاع التشييد والبناء.

ويُعد Big 5 Construct Egypt أحد أبرز المعارض في قطاع التشييد، وتتضاعف أهمية نسخة هذا العام بالتزامن مع فترة من التوسع البارز في سوق التشييد في مصر، حيث من المتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 7.5% على أساس سنوي في السنة المالية الحالية 2023-24 ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 7.9% على أساس سنوي في 2024-25.

النسخة الحالية من المعرض تعتبر حدث بارز يعكس النمو الحالي لقطاع التشييد في مصر، ويمهد السبيل إلى تطورات مستقبلية في هذا المجال خاصة مع مشاركة أكثر من 20 دولة، بـ 5 أجنحة دولية.

ويعرض BIG5 حلول بناء بارزة من الصين، ألمانيا، إيطاليا، الهند، الأردن، الكويت، إسبانيا، تركيا، قطر، باكستان، اليونان، الدنمارك، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية ودول أخرى.