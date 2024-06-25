شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة: تسليم أولى حضانات منطقة غرب المطار والانتهاء من تنفيذ 3 أسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز جهاز أكتوبر الجديدة، بأنه تم صباح اليوم تسليم اولى حضانات منطقة غرب المطار لمندوبي وزارة التضامن الإجتماعي.

‏‎وذلك بحضور المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد فوزي المستشار الهندسي لمشروعات وزارة التضامن الاجتماعي، ومديري ادارات التنمية والخدمات بالجهاز وذلك تمهيدا لتشغيلها ودخلوها الخدمة في أقرب وقت ممكن..

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وأوضح أنه جاري تنفيذ 4 حضانات اخرى بالاضافة لـ4 مدارس ونادي اجتماعي ومركز شباب والمتوقع الانتهاء من التنفيذ في نهاية العام الحالى.

‏‎ومن جانبه قال اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة في الجلسة العامة لمجلس أمناء المدينة بجاهزية مدرسة "توفيق الحكيم" بمنطقة غرب المطار للموسم الدراسي الجديد وسيتم فتح الباب للتقديم والتحويلات للمدرسة الكترونيا اعتبارا من مطلع شهر يوليو القادم وحتي منتصف شهر أغسطس.

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فيما أكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة انه تم الانتهاء من تنفيذ 3 أسواق تجارية وجاري اتخاذ الاجراءات الادارية للإعلان عن موعد المزاد العلني لبيع الوحدات الادارية والتجارية تعزيزاً لمنظومة الخدمات بمنطقة غرب المطار تلك المنطقة الواعدة بالمدينة .