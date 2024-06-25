بداية التعاملات.. تعرف على سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2103 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2704 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3155 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3606 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب عند 25240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2325 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بانخفاض 9.48 دولار بنسبة 0.41% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.