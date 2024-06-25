شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيد الاستهلاك يساعد فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

أزمة تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين بسبب نقص إمدادات الوقود، من الممكن أن يلعب فيها المواطنين دور إيجابي من خلال اتباع طرق ترشيد الاستهلاك التى من الممكن أن تلعب دورا هاما في تقليل عدد ساعات تخفيف الاحمال، الخليج 365 يقدم لقرائه بعض الخطوات البسيطة التى تساعد في خفض الضغط على الشبكة الكهربائية نهارا فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و بالتالى يمكن أن تساعد في تقليل ساعات التخفيف، وهى كالاتى :



1- عدم إنارة المصابيح نهارا والاعتماد على ضوء الشمس.

2-لا تطرق المصابيح مضاءة فى الغرف الخالية.

3- أعتمد على المبات اللمبات الموفرة للطاقة.

4- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

5- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

6- لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

7- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

8- تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه اغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

9- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج و يجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

10-ينصح بوضع مروحة أمام تكيف الهواء و ضبطه على 24 درجة حتى لا يستهلك كهرباء كثيرة ويجب التأكد من غلق الابواب و النوافذ بأحكام حتى لا تفقد الغرفة درجة التبريد المراد الوصول لها و يستمر الجهاز فى استهلاك الكهرباء.