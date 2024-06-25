شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. صلاة الجنازة على رجل الأعمال عنان الجلالى بمسجد المشير والان مع تفاصيل الخبر

تقام صلاة الجنازة على رجل الأعمال عنان الجلالي اليوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بمحور المشير وسيتم الدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق السويس.

وتوفى رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى في الدنمارك، الخميس الماضى عن عمر ناهز الـ 77 عاما، بعدما تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات.