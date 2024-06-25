شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة على رأسها "أبو قير للأسمدة" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبالم هيلز للتعمير، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 26883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 32989 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11625 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 6115 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 8809 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2654 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما: المصرية للدواجن، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

وأعلنت شركات مجموعة كليوباترا القابضة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وايه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 150 ألف سهم، والثانية 595 ألف سهم، والثالثة 315 ألف سهم، والرابعة 5 آلاف سهم، والخامسة 70.6 مليون سهم.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وتنمية للاستثمار العقاري، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعالمية للاستثمار والتنمية عدد 112.4 ألف سهم، 25 ألف سهم، 3.2 مليون سهم، 15150 سهم، 954 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة طاقة عربية 10 آلاف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وديجتايز للاستثمار والتقنية، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 15 مليون سهم، 235 ألف سهم، 900 ألف سهم، 19.8 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 200 ألف سهم.

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بيع المساهم مدحت محمد إبراهيم خليل عدد 15 مليون سهم بسعر 3.995 جنيه بقيمة إجمالية 60 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 18.37% إلى 17.67%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

وفي سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، اعتماد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025، وتستهدف شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بنحو 252.14 مليون جنيه مقابل ربح فعلي بعد الضرائب وقدره 90.44 مليون جنيه عن العام السابق 2022/2023، ومقابل مستهدف معتمد بعد الضرائب وقدره 104.2 مليون جنيه للعام المالي 2023/2024.

وتستهدف شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، إيرادات بلغت 42 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 28.2 مليون جنيه إيرادات معتمدة للعام المالي 2023/2024، وبلغ صافي ربح 4.25 مليون جنيه مقترحة مقارنة مع 3.9 مليون جنيه معتمدة.

وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، حجم أعمال بلغ 217.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2024 مقابل 170 مليار جنيه بنهاية الشهر المماثل من عام 2023 بنسبة نمو 27.8%، وبلغ إجمالي الأصول 213.4 مليار جنيه مقارنة مع 167.1 مليار جنيه بنسبة نمو 27.8%.

في سياق آخر قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة، بسبب توقف إمداد الغاز الطبيعي لها، وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.