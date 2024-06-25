شكرا لقرائتكم خبر عن سعر العملات أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 25 /6 /2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 /6 /2024 في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار 48.24 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو سجل51.71 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.24 جنيه للشراء.

48.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.71 جنيه للشراء.

51.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.17 جنيه للشراء.

61.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.86 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

156.67 جنيه للشراء.

157.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.14 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.24 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.