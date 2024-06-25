أستاذ طاقة: بناء استراتيجية متكاملة لتأمين إمدادات الطاقة وإدارة الطلب

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قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الأقتصاد والطاقة إن الدولة المصرية حرصت خلال العشر سنوات الماضية على أن تلحق بالركب العالمى فى ملف الطاقة حيث تم بناء استراتيجية متكاملة لتأمين إمدادات الطاقة وإدارة الطلب.

وأضافت الدكتورة وفاء على، أنه تم تحقيق نتائج أداء فعالة بملف الطاقة خلال السنوات الماضية قائلة "ولكن أحوال العالم كله ليست على ما يرام حيث فعلت التداعيات العالمية ما فعلته سواء بالكلفة الاقتصادية أو التغيرات المناخية" التى أدت إلى زيادة درجات الحرارة بشكل غير مسبوق ما أثر على أداء شبكات الغاز والكهرباء فكان تخفيف الأحمال، فنحن فى ظرف طارئ يزول مع زوال الأسباب الرئيسية وستعود الأمور إلى طبيعتها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء، والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن.، نقلا عن مصدر رفيع المستوى لـ"اكسترا نيوز".