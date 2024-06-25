شكرا لقرائتكم خبر عن 6.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك بورسعيد فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة الأستاذ محمد حسام الدين عن مشمول حوالي6406 شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيليه) خلال شهر مايو 2024 وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد مليار و37 مليون و985 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 5 مليارات و 172 مليون و 77 ألف جنيه.

كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر مايو الماضي بتصدير مشمول 4701 بيان جمركي صادر بعدد 7100 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى 17 مليار و312 مليونا و150ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي 145 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مايو 2024 حوالي 6 مليار و210مليون و 62 ألف جنيه .