شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المعارض المصرية تبحث تنظيم معرض للشحن والخدمات اللوجستية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل شريف الماوردي - رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات خالد صبري-، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية الدولية للشحن، ويورغن فايهاوزن- العضو المنتدب لشركة EPN الألمانية للوجستيات ، وقد بحث خلال اللقاء اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، تنظيم معرض للشحن والخدمات اللوجستية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

ويهدف المعرض إلى إبراز التطورات التي شهدتها مصر في مجال الشحن والخدمات اللوجستية خلال السنوات الأخيرة، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الواعد، وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والدولية.



وقال الماوردي إن المعرض سيضم مجموعة واسعة من الشركات العاملة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، بما في ذلك شركات النقل البحري والجوي والبري، وشركات تخزين البضائع، وشركات التخليص الجمركي، وشركات الشحن الدولي. كما سيتضمن المعرض ندوات وورش عمل حول أحدث الاتجاهات في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.

تطور مصر في مجال الشحن والخدمات اللوجستية

واضاف الماوردي ان مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات كبيرة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع، وبفضل تنفيذ العديد من المشاريع القومية، مثل مشروع تطوير قناة السويس، وإنشاء شبكة الطرق السريعة، وتطوير الموانئ البحرية والجوية.

وأسفرت هذه التطورات عن تحسين كبير في كفاءة الخدمات اللوجستية في مصر، وانخفاض تكاليف الشحن، وزيادة قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية.

أهمية معرض الشحن والخدمات اللوجستية

وقال الماوردي يأتي تنظيم معرض الشحن والخدمات اللوجستية في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

ويساهم المعرض في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع، وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والدولية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.

وأشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض الي أن تنظيم معرض الشحن والخدمات اللوجستية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خطوة مهمة في إطار جهود مصر لتطوير هذا القطاع الواعد، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

جولة تفقدية داخل مركز المؤتمرات

عقب اللقاء اصطحب اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات خالد صبري، ويورغن فايهاوزن العضو المنتدب لشركة EPN الألمانية للوجستيات في جولة تفقدية في قاعات مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ولفيف من مسؤولي الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، حيث أثنى الوفد على قاعات المركز وتجهيزاتها، واتفق الطرفان على إقامة معرض ومؤتمر للشحن والخدمات اللوجستية ، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا .