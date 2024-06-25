شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25-6-2024.

إيقاف التداول على 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المصرية للدواجن، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وسيتي للتحاليل الطبية، وجي بي كوربوريشن.

البورصة تربح 22 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.853 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 667.1 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.8 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.4%، والعرب على 8.01%، واستحوذت المؤسسات على 42.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات العربية للبيع بقيمة 187 مليون جنيه، 39 مليون جنيه، 76.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 641 ألف جنيه، 291.3 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 27264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 33554 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11781 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8890 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 2710 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 6423 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1692 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 3.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.03%.

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 14.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.81%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 3.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.09%.

- حديد عز بسعر إغلاق 85 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 6.33%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة أسمنت سيناء- 2 بسعر إغلاق 0.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.47%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 18.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.67%.

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى أل سى بسعر إغلاق 19 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 5%.

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلى أيتى ليس 2 بسعر إغلاق 0.961 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.392 بنسبة تراجع بلغت 4.62%.