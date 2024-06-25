شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 25-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 25-6-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.853 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 4 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المصرية للدواجن، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وسيتي للتحاليل الطبية، وجي بي كوربوريشن.

البورصة تربح 22 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.853 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 667.1 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.8 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.4%، والعرب على 8.01%، واستحوذت المؤسسات على 42.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات العربية للبيع بقيمة 187 مليون جنيه، 39 مليون جنيه، 76.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 641 ألف جنيه، 291.3 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 27264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 33554 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11781 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8890 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 2710 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 6423 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1692 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

أسهم خزينة



أعلنت شركات مجموعة كليوباترا القابضة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وايه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 150 ألف سهم، والثانية 595 ألف سهم، والثالثة 315 ألف سهم، والرابعة 5 آلاف سهم، والخامسة 70.6 مليون سهم.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وتنمية للاستثمار العقاري، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعالمية للاستثمار والتنمية عدد 112.4 ألف سهم، 25 ألف سهم، 3.2 مليون سهم، 15150 سهم، 954 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة طاقة عربية 10 آلاف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وديجتايز للاستثمار والتقنية، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 15 مليون سهم، 235 ألف سهم، 900 ألف سهم، 19.8 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 200 ألف سهم.

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بيع المساهم مدحت محمد إبراهيم خليل عدد 15 مليون سهم بسعر 3.995 جنيه بقيمة إجمالية 60 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 18.37% إلى 17.67%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، بيع المساهم أحمد عثمان الجعيدي عدد 8.551 مليون سهم بسعر 0.461 جنيه بقيمة إجمالية 3.9 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.531% إلى 5.482%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية.



موازنات شركات البورصة



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، اعتماد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025، وتستهدف شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بنحو 252.14 مليون جنيه مقابل ربح فعلي بعد الضرائب وقدره 90.44 مليون جنيه عن العام السابق 2022/2023، ومقابل مستهدف معتمد بعد الضرائب وقدره 104.2 مليون جنيه للعام المالي 2023/2024.

وتستهدف شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، إيرادات بلغت 42 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 28.2 مليون جنيه إيرادات معتمدة للعام المالي 2023/2024، وبلغ صافي ربح 4.25 مليون جنيه مقترحة مقارنة مع 3.9 مليون جنيه معتمدة.

وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، حجم أعمال بلغ 217.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2024 مقابل 170 مليار جنيه بنهاية الشهر المماثل من عام 2023 بنسبة نمو 27.8%، وبلغ إجمالي الأصول 213.4 مليار جنيه مقارنة مع 167.1 مليار جنيه بنسبة نمو 27.8%.

إيقاف الغاز



أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أنه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة، بسبب توقف إمداد الغاز الطبيعي لها، وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، كما أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عن إيقاف المصانع وذلك نظرًا لانقطاع غازات التغذية.