الاقتصاد

المجلس العام للبنوك

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- بواسطة أيمن الوشواش - المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - عضو منظمة التعاون الإسلامي - نظم افتراضيا برنامج «تطوير المنتجات المالية الإسلامية»، بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من الدول الأعضاء.

ويناقش البرنامج الذي يعقد على مدى 4 أيام، آخر التطورات في مجال المنتجات المالية الإسلامية وسبل الابتكار فيها، مع دراسة تمارين تطبيقية وحالات عملية تسهم في فهم وتطبيق عملية تطوير المنتجات وابتكارها، والمراحل التي تمر بها قبل الاعتماد الفعلي.

ويتاح للمشاركين في البرنامج فرصة التفاعل مع خبراء الصناعة، والتعرف على آرائهم، والاستفادة من تجاربهم خلال المناقشات التفاعلية والتدريبات العملية، لتعزيز مسيرتهم المهنية في التمويل الإسلامي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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