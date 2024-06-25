المجلس العام للبنوك

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ويناقش البرنامج الذي يعقد على مدى 4 أيام، آخر التطورات في مجال المنتجات المالية الإسلامية وسبل الابتكار فيها، مع دراسة تمارين تطبيقية وحالات عملية تسهم في فهم وتطبيق عملية تطوير المنتجات وابتكارها، والمراحل التي تمر بها قبل الاعتماد الفعلي.
ويتاح للمشاركين في البرنامج فرصة التفاعل مع خبراء الصناعة، والتعرف على آرائهم، والاستفادة من تجاربهم خلال المناقشات التفاعلية والتدريبات العملية، لتعزيز مسيرتهم المهنية في التمويل الإسلامي.
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