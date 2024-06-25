شكرا لقرائتكم خبر ندلب يشارك في معرض transport logistics الدولي بالصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) في المعرض الدولي (Transport Logistics) بمدينة شنغهاي الصينية، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2024 م، وذلك ضمن الجناح السعودي في المعرض الذي يضم 13 جهة من الجهات المعنية بالنقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

وتهدف مشاركة «ندلب» في المعرض؛ إلى تسليط الضوء على التطور القائم في البنية التحتية للخدمات اللوجستية في السعودية لجميع القطاعات (البحري - الجوي - البري - السككي)، وبناء التصور الذهني للنمو الذي أحدثته رؤية المملكة 2030 في القطاع اللوجستي، واستمرار العمل على رفع مستوى الربط مع الأسواق المحلية والدولية وتطوير القطاع؛ ليسهم في الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة، وتطوير الأنظمة والتشريعات لخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة في القطاع لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

ويعد معرض (Transport Logistics) المعرض التجاري الرائد في آسيا للخدمات اللوجستية والنقل وتكنولوجيا المعلومات وإدارة سلسلة التوريد، كما يعد بمثابة منصة أعمال لصناعة الخدمات اللوجستية والنقل، إضافة لما يتضمنه من برامج مؤتمرات شاملة.