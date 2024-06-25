ندلب يشارك في معرض transport logistics الدولي بالصين

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وتهدف مشاركة «ندلب» في المعرض؛ إلى تسليط الضوء على التطور القائم في البنية التحتية للخدمات اللوجستية في السعودية لجميع القطاعات (البحري - الجوي - البري - السككي)، وبناء التصور الذهني للنمو الذي أحدثته رؤية المملكة 2030 في القطاع اللوجستي، واستمرار العمل على رفع مستوى الربط مع الأسواق المحلية والدولية وتطوير القطاع؛ ليسهم في الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة، وتطوير الأنظمة والتشريعات لخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة في القطاع لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.
ويعد معرض (Transport Logistics) المعرض التجاري الرائد في آسيا للخدمات اللوجستية والنقل وتكنولوجيا المعلومات وإدارة سلسلة التوريد، كما يعد بمثابة منصة أعمال لصناعة الخدمات اللوجستية والنقل، إضافة لما يتضمنه من برامج مؤتمرات شاملة.
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