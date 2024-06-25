شكرا لقرائتكم خبر عن مع زيادة الطلب.. ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا في التعاملات الأوروبية مع زيادة الطلب على الغاز في مناطق أخرى من العالم مما يزيد المخاوف من اشتداد التنافس على السلعة في السوق العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا ارتفع بنسبة 2.9% لتصل الزيادة التراكمية منذ أول أبريل الماضي إلى نحو 25%. إمدادات الغاز المسال وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع الدرجات الحالية في مناطق من آسيا بينها اليابان وكوريا الجنوبية يمكن ان يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز المسال خلال الشهور المقبلة وهو ما يهدد بجذب شحنات منه بعيدا عن أوروبا.

ورغم نجاح أوروبا في تكوين مستويات جيدة من المخزونات، فإنها تعتمد على التدفق المستمر والمنتظم لإمدادات الغاز المسال بعد توقف أغلب الإمدادات القادمة إليها عبر خطوط الأنابيب من روسيا منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022.