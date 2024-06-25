شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 22 مليار جنيه ليصل إلى 1.853 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 57 مليار جنيه. مؤشر السوق الرئيس وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.34% محققًا 27264.23 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.56% ليصل إلى 6143.97 نقطة.

وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنحو 0.93% لينهي التعاملات عند مستوى 8890.23 نقطة.