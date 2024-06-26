شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: وفيات حوادث الطرق تتراجع إلى 5861 حالة العام الماضى والقاهرة الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2023، أن عدد المتوفين من حوادث الطرق سجل 5861 متوفى عام 2023، بينما كان 7762 العام السابق له 2022، بنسبة تراجع بلغت نحو 24.5٪، وسجلت محافظة القاهرة أعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات خلال نفس الفترة، حيث بلغ 718 متوفى بينما كان أقل عدد وفيات فى محافظة شمال سيناء نحو 18 متوفي عام 2023.

وتشير بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن شهري يناير وابريل كانا أعلى شهور السنة من حيث وفيات حوادث الطرق، حيث بلغا 540 متوفي بينما شهر ديسمبر هو أقل الشهور، حيث بلغ 431 متوفى عام 2023، وبلغ عدد وفيات الذكور 4902 متوفي بينما بلغ عدد وفيات الإناث 959 متوفى عام 2023، وبالنسبة لفئات السن جاء أعلى عدد متوفين فى الفئة العمرية "-15" بعدد 1409 متوفى ويليه فئة "-35" بعدد 891 متوفي، بينما أقل عدد كان فئة "أقل من 5 سنوات" بعدد 291 متوفى عام 2023.

وكان متوفين حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق "المار بالطريق" في المرتبة الأولى بعدد 2199، يليها "السائق" بعدد 1442 متوفي عام 2023، وبلغ معدل القسوة "عدد الوفيات لكل 100 مصاب" 8.3 متوفي عام 2023 مقابل 13.9 متوفي عام 2022 بنسبة انخفاض 40.3% .

وبلغ معدل "متوفي/ 100 ألف نسمة" 5.6 متوفي عام 2023 مقابل 7.5 متوفي عام 2022، بنسبة انخفاض 25.3%، وبلغ عدد حوادث القطارات "مسئولية الهيئة ومسئولية الغير" 181حادثة عام 2023 مقابل 831 عام 2022 بنسبة انخفاض 78.2%، وبلغ أعلى عدد حوادث قطارات "مسئولية الهيئة ومسئولية الغير" علي مستوى المناطق في منطقة "الوسطى" بعدد 45 حادثة، وأقل عدد في منطقة "شرق دلتا" بلغ 20 حادثة.