شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب 9 أعضاء لمجلس إدارة «تشب العربية للتأمين التعاوني» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني نتائج الجمعية العامة العادية السادس عشر (الاجتماع الأول)، والتي انعقدت في تمام الساعة السابعة مساءً من أمس الثلاثاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم بمبلغ قدره 1,400,000 ريال لا تشمل القمية المضافة وهما: شركة بي دبليو سي السعودية، وشركة بي كي إف إبراهيم البسام وشركاه.
وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/07/25م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 2027/07/24م.
والأعضاء هم: نيكولاي فياتشيسلاف ديميترييف، وعبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي، ومحمد بن عبدالكريم الخريجي، وجايلز ريتشارد وارد، وسيرج ميشيل أسوف، وستيفين براين ديكسون، ووهدان بن سليمان القاضي، وهشام بن عبدالرحمن الخريجي، وكريستيان ريموند مونيس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم بمبلغ قدره 1,400,000 ريال لا تشمل القمية المضافة وهما: شركة بي دبليو سي السعودية، وشركة بي كي إف إبراهيم البسام وشركاه.
وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/07/25م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 2027/07/24م.
والأعضاء هم: نيكولاي فياتشيسلاف ديميترييف، وعبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي، ومحمد بن عبدالكريم الخريجي، وجايلز ريتشارد وارد، وسيرج ميشيل أسوف، وستيفين براين ديكسون، ووهدان بن سليمان القاضي، وهشام بن عبدالرحمن الخريجي، وكريستيان ريموند مونيس.