شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب 9 أعضاء لمجلس إدارة «تشب العربية للتأمين التعاوني» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية