طلاب مصر الدولية للحاسبات والذكاء الاصطناعى ينجحون فى تحويل لغة الإشارة لحديث مسموع ويحصدون المركز الأول بمسابقة الدورى المصرى للروبوت

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق قسم الذكاء الاصطناعى بمصر الدولية للحاسبات والذكاء الاصطناعى - محطة نت سكيل -،"MICA" التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، فى الفوز بالمركز الأول بمسابقة الدورى المصرى للروبوت والذكاء الاصطناعى وهى إحدى مسابقات مبادرة عقول مبتكرة والتى اقيمت فى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد منافسة شرسة وقوية بين فرق من المدارس الدولية والأكاديميات التى تدرس علوم الذكاء الاصطناعى فى مصر، وهو القسم الذى تم تدشينه فى إطار رؤيـة مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمى والنهوض بمجالات الذكاء الاصطناعى بالجمهورية الجديدة.

وجاءت فكرة المشروع الفائز والذى نفذه طلاب مصر الدولية للحاسبات والذكاء الاصطناعى "MICA" عبارة عن تمكين الصم والبكم من التواصل مع الأخرين وتقديم خدماتهم بشكل طبيعى عن طريق ترجمة حركات الإشارة إلى نص، ثم يقوم الروبوت بتحويل حركات الإشارة إلى حديث مسموع والعكس تحويل الحديث المسموع إلى لغة الإشارة وذلك باستخدام تقنية Computer Vision ، وهو ما يتماشى مع اهتمام الدولة المصرية وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة بما فيهم الصم والبكم، مما يساعدهم بشكل كبير فى الاندماج داخل المجتمع ويفتح لهم أفاق أوسع فى سوق العمل.

حاز المشروع الفائز والذى نفذه طلاب مصر الدولية للحاسبات والذكاء الاصطناعى "MICA" بإعجاب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث أشاد بمستوى الطلاب، وحرص على الاستماع لهم ومناقشة فكرة المشروع، مؤكدا على ضرورة عرض تلك المشروعات فى المستقبل فى المؤتمرات الدولية وذلك خلال ملتقى الشباب الدولى الثانى للذكاء الاصطناعى بدار الهيئة الهندسية.

فيما حرص اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى على تكريم الطلاب وذلك ضمن دعمه للطلاب والنهوض بالتعليم الفنى والتقنى داخل مصر.

ومن جانبه قال أحمد حمدي، عضو مجلس إدارة مصر الدولية للحاسبات والذكاء الاصطناعى إن Misr International Computer & Artificial Intelligence ، "MICA" هو أول صرح تدريـب مهنــى دولى لتعليم علوم الذكاء الاصطناعى والبرمجيات والحاسب الآلـى والشبكات بنظـــام 3 سنـــوات بعــد الإعــداديــة، مؤكدا أن "MICA" معتمدة من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتؤهـل الطالــب للحصــول علـى دبلـوم التلمـذة الصناعيــة المعتمــدة مـن وزارة التجــارة والصناعــة و وزارة التربيـة والتعليم بموجــب القــرار رقــم 92 لسنــة 1968.

وأضاف أحمد حمدي، أن مصر الدولية للحاسبات والذكاء الاصطناعي، استطاعت أن تكون أول كيان تعليم فنى داخل مصر يتم الاعتراف به من الحكومة الألمانية متمثلة فى إى ها كا فوسا (IHK FOSA) بتخصص برمجة الحاسب الآلى وهى الجهة المسئولة داخل الحكومة الألمانية عن الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية وتقييمها وتحديد ما يعادلها من مؤهلات مهنية فى ألمانيا، وبالتالى يستطيع طلاب تخصص البرمجيات الحصول على شهادة معادلة لشهادة دبلوم التلمذة الصناعية من ألمانيا التى تمكن الطالب بموجب شهادة المعادلة التقدم لتكملة دراسته داخل الجامعات فى ألمانيا.

واختتم أحمد حمدى عضو مجلس إدارة مصر الدولية للحاسبات والذكاء الاصطناعى بأنهم يقبلون الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية سواء العامة أو الأزهرية، بشرط أن يجتاز الطالب امتحان القدرات وكورس التأهيل المجانى لمدة أسبوع فى مجال أساسيات البرمجة والتفكير المنطقى والحاسب الآلى والشبكات، ويتم تقييم ذلك من خلال قياس قدرة الطالب على استيعاب المعلومات، ومدى مناسبة المنهج الذى سوف يدرسه لقدراته العقلية والذهنية.



الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يشيد بالمشروع



الطلبة يستمعون لوزير الشباب والرياضة



اهتمام كبير من رواد الدوري المصري للروبوت والذكاء الاصطناعي بمشروع الطلبة



تكريم الطلاب من سيادة اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني



شهادة الاعتماد من ألمانيا وموضح بها باللغة العربية مسمى دبلومة التلمذة الصناعية



شهادة الاعتماد من ألمانيا