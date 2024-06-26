شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد تغرم 12 شركة 5 آلاف جنيه لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على 12 شركة، وهم: القلعة للاستثمارات المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وحديد عز، وجولدن بيراميدز بلازا، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، وثقة لإدارة الأعمال والتنمية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، وسبيد ميديكال، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وذلك لمخالفة الشركة أحكام المادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2024.

كما قررت اللجنة، إلزام شركة جلاكسو سميثكلاين بموافاة البورصة بهيكل المساهمين عن الفترة المنتهية في 30/09/2023 و 31/12/2023 و 31/03/2024 وإلزام الشركة بموافاة البورصة بما اتخذته من إجراءات لإزالة وتصويب المخالفات، وما يفيد عرض تلك المخالفات على أول مجلس ادارة الشركة، وبيان ما اتخذه المجلس من ضوابط وإجراءات رقابية تكفل عدم تكرار مثل هذه المخالفات وتوقيها مستقبلا بحد اقصى 7 أيام، على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حال عدم الالتزام واحاله موقفها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

