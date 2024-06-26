شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها بعد هبوط الدولار بختام التداولات والان مع تفاصيل الخبر

انخفض سعر الذهب في مصر بحوالي 20 جنيها على خلفية عودة الهبوط للدولار في السوق المصرفي الرسمي بنهاية تعاملات اليوم بحوالي 35 قرشا، حيث يرتبط سوق الذهب في مصر بحركة الدولار في السوق المصرفي الرسمي.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3589 جنيها.

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

الجنيه الذهب 25120 جنيها.

تذبذب حركة الذهب

يستمر التذبذب والتحركات العرضية في السيطرة على سعر الذهب المحلي، وذلك في ظل تأثره بحركة سعر الذهب العالمي من جهة، تغير سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي من جهة أخرى، مما يبقي سعر الذهب حيادي حتى الآن خاصة مع غياب الطلب المحلي.

التحركات العرضية في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة تأتي بسبب تتبع السعر المحلي لسعر أونصة الذهب العالمي والتي تشهد تذبذب أيضاً بشكل كبير وسط عدم سيطرة أياً من قوى البيع أو الشراء على حركة الذهب.



حتى الآن لا توجد توقعات واضحة بشأن تغيرات كبيرة في سعر الذهب المحلي، وقد يستمر هذا طالما استمر الاستقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه واختفاء السوق الموازية.