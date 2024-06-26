الدولار يتراجع 35 قرشا في البنوك اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الدولار في السوق المصرية مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء، بقيمة 35 قرشا.

سعر الدولار في البنك المركزى المصري

47.99 جنيه للشراء.

48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.98 جنيه للشراء.

48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.05 جنيه للشراء.

48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.98 جنيه للشراء.

48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.98 جنيه للشراء.

48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.98 جنيه للشراء.

48.08 جنيه للبيع.