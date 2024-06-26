شكرا لقرائتكم خبر وفد إحصائي عراقي يطلع على تجربة «تعداد السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري في مقر الهيئة بالرياض، وفدا إحصائيا عراقيا بقيادة رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق الدكتور ضياء كاظم؛ وذلك في إطار زيارته للمملكة التي تهدف إلى التعرف على التجربة الإحصائية، وخاصة ما يتعلق بالتعداد العام للسكان والمساكن (تعداد السعودية 2022)، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز فرص تطوير التعاون في المجالات الإحصائية، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي الجانبين، رحب الدوسري بأعضاء الوفد، مشيدا بالعلاقات الأخوية ومؤكدا أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز تلك العلاقات والعمل على تبادل الخبرات في العمل الإحصائي بين البلدين الشقيقين، موضحا الجهد الذي بذل في التحول الإحصائي في المملكة، الذي شمل طرق وأساليب حساب المؤشرات الإحصائية، وآلية العمل على توفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة تمكن من رسم السياسات ودعم صناع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات وتوجهات رؤية المملكة 2030.

من جانبه أكد كاظم حرصه والوفد المرافق على الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في التعداد السكاني، مشيدا بما لمسه من التقدم والتطور السريع في المجال الإحصائي بالمملكة، في إطار عملية التحول الإحصائي التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، معربا عن رغبته والوفد المرافق في تطوير التعاون الإحصائي المشترك وتوثيق أواصره؛ للاستفادة بشكل أكبر من التطور في العمل الإحصائي.