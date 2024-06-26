شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "التجارة" بنسبة 2.9% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.9%، 2.2%، 2%، على التوالي.

وقفزت قطاعات الطاقة والخدمات المساندة، والمنسوجات والسلع المعمرة، والمنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.8%، 1.6%، 1.5%، 1.4%، على الترتيب، وزاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، ونما قطاع العقارات بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.2%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 0.9%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيخ بنسبة 0.5%، ونزل قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.867 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.55%، والعرب على 8.74%، واستحوذت المؤسسات على 37.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 84.6 مليون جنيه، 41.1 مليون جنيه، 268.7 مليون جنيه، 127.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 521 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 27500 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 33800 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 11883 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 6175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8958 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2722 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 6526 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 1670 نقطة.