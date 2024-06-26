شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ابدأ الوطنية تنضم لحملة ترشيد استهلاك الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

تعلن مبادرة "ابدأ" عن انضمامها إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة التي أطلقها مؤسسة "حياة كريمة" اليوم حت شعار "استهلاك أقل"، إيماننا منها بأهمية المسئولية الاجتماعية.

وتهدف الحملة لرفع الوعى لدى الجميع حول أهمية ترشيد الطاقة أسوة بدول العالم وما تشهده الدول العالمية من أزمات فى الطاقة.

كما تهدف الحملة إلى تشجيع الفئات المتنوعة في مصر سواء الأفراد والأسر أو الشركات والمؤسسات المختلفة لتحسين البيئة، من خلال المشاركة في عمل حملات إعلامية وتوعوية عن توفير الكهرباء والمياه والحفاظ على البيئة والتشجير.

ولعل من أبرز هذه الخطوات هو عمل برامج تعليمية ومعسكرات صيفية للشباب ترسخ مفهوم ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى عمل مبادرات مجتمعية لتشجير المدن وتحسين البيئة الخضراء، ليس هذا فقط وإنما تشجيع عمل مسابقات بجوائز لكل من يستطيع تقديم فرق فى توفير الطاقة.



