شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 5.500 ميجاواط.. توقيع اتفاقيات لـ3 مشروعات جديدة للطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.