شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المحطات النووية يستقبل مسئولي محطة "باكش 2" المجرية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتورأمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمكتبه ظهر اليوم، وفد عال المستوى من محطة "باكش2" النووية المجرية برئاسة جرجيلي جاكلي رئيس مجلس إدارة محطة "باكش2" النووية وحضر معه لازلو غابور مدير البرامج والمشروعات و أتيلا هوجيكز رئيس قسم العلاقات الخارجية، كما حضر أيضا مع الوفد المجرى أوندراش إيرماكوفاتشى سفير المجر بالقاهرة، وذلك بمقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالعباسية بالقاهرة.

حضر اللقاء أيضا من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المهندس محمد بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة (رئيس محطة الضبعة النووية) و المهندس خالد عطيه النائب الأول لمشروع محطة الضبعة النووية و المهندس حسام على النائب الثاني لمشروع محطة الضبعة النووية.

وناقش الدكتور أمجد الوكيل مع الوفد المجري أوجه التعاون بين محطة الضبعة النووية ومحطة "باكش2" النووية بالمجر وبخاصة في ظل أن محطة "باكش2" تستخدم تكنولوجيا مفاعلات الـ VVER-1200 نفس التكنولوجيا المستخدمة بمشروع الضبعة النووي بالإضافة إلى أن المقاول العام الروسي لمشروع المحطة النووية بالضبعة هو القائم ايضاً بإنشاء محطة باكش2 .

وأكد الوكيل فى بيان له، أنه منذ بدء مشروع المحطة النووية بالضبعة تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة بما في ذلك الصبة الخرسانية الأولى للوحدات الأربع، وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الاولى والثانية، حيث أنه في 23 يناير من العام الجاري شهد موقع المحطة النووية بالضبعة اتمام أعمال الصبة الخرسانية الاولى للوحدة النووية الرابعة ووضع حجر الأساس للمشروع لإعلان دخول مشروع المحطة النووية بالضبعة بوحداته الأربعة الى مرحلة الانشاءات الكبرى بمشاركة وتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس روسيا الاتحادية عبر الفيديو كونفرانس.

وأشاد جاكلي رئيس مجلس إدارة محطة "باكش2" النووية بحجم الإنجاز المحقق بمشروع الضبعة وأشار أنه "من المهم جدًا تبادل الخبرات مع المشروع الرائد لمحطة الضبعة النووية التي يتم بناءها بتكنولوجيا VVER الروسية المماثلة لمحطة باكش 2 المجرية" وخاصة في ضوء تقدم مشروع الضبعة مقارنة بالمشروع المجري ودخول محطة الضبعة النووية مرحلة الإنشاءات الكبري.



وأيضا أعرب السفير المجرى عن تطلع الجانب المجرى في الانتهاء من بروتوكول للتعاون وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا مفاعلات الـ VVER-1200 للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.