شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من السلع الزراعية ترتفع إلى مليار و430 مليون دولار فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور الصادرات المصرية من السلع الزراعية في الربع الأول من العام الجاري 2024، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

واظهرت البيانات، أن صادرات مصر من السلع الزراعية سجلت نحو مليار و430 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس الماضي، ارتفاعا من مليار و240 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 190 مليون دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن صادرات الخضروات الطازجة تصدرت السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها نحو 58 مليونا و473 ألف دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 27 مليونا 925 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 30 مليونا و548 ألف دولار، يليها صادرات مصر من الفاصوليا العادية بقيمة بلغت نحو 58 مليونا و946 ألف دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 28 مليونا و557 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 30 مليونا و389 ألف دولار.