شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المركبات الأعلى ترخيصا من حيث نوع الوقود خلال مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير المجمعه المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات عن شهر مايو أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها، وتم ترخيصها "زيرو" 21143 مركبة، وهذا يعنى انخفاضه عن الشهر السابق (إبريل) بنحو 1235 مركبة.

كما أكد تقرير إبريل أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية نحو 2393 مركبة موديل 2021 و4008 مركبة موديل 2022 و3987 مركبة موديل 2023 و10755مركبة موديل 2024.